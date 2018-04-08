Сирия: боевики «Джейш аль-Ислам» сохраняют контроль над городом Дума

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Дамаск, 8 апреля. Боевики незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» удерживают под своим контролем город Дума в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил журналистам глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума (Восточная Гута). Незаконное вооруженное формирование «Джейш аль-Ислам» сохраняет контроль над этим населенным пунктом», — сказал глава Центра примирения РФ.

Он добавил, что по итогам переговоров удалось достичь соглашения о прекращении огня и выводе боевиков. Гуманитарный коридор в районе Эль-Вафидин продолжает свою работу.

«Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей», — добавил Евтушенко.

Ранее стало известно о продлении действия гуманитарной паузы в Восточной Гуте.

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