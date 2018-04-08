В Восточной Гуте открыли гуманитарный коридор для вывода боевиков из Думы

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Москва, 8 апреля. В Восточной Гуте вновь открыт гуманитарный коридор для возобновления операции по выводу боевиков из города Дума. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Думу зашла колонна из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия...» — отметил глава Центра.

По его словам, всего Думу должны покинуть около 8 тысяч боевиков, а также не менее 40 тысяч членов их семей.

Комментируя ранее появившуюся информацию о якобы имевшей место химатаке в районе города Дума, генерал-майор подчеркнул, что никакое химическое оружие не применялось, а все обвинения западных стран в адрес правительственных войск являются фальшивкой.

Отметим, в МИД РФ ранее сообщили, что распространение дезинформации относительно якобы имевшей место химатаки является попыткой оправдать удары по Сирии, наносимые извне.

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