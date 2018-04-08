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В Восточной Гуте открыли гуманитарный коридор для вывода боевиков из Думы
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    В Восточной Гуте открыли гуманитарный коридор для вывода боевиков из Думы

    21:12  8 Апреля 2018  /обновлено: 21:25  08 Апреля 2018
    906

    В Восточной Гуте открыли гуманитарный коридор для вывода боевиков из Думы

    Москва, 8 апреля. В Восточной Гуте вновь открыт гуманитарный коридор для возобновления операции по выводу боевиков из города Дума. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Думу зашла колонна из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия...» — отметил глава Центра.  

    По его словам, всего Думу должны покинуть около 8 тысяч боевиков, а также не менее 40 тысяч членов их семей.

    Комментируя ранее появившуюся информацию о якобы имевшей место химатаке в районе города Дума, генерал-майор подчеркнул, что никакое химическое оружие не применялось, а все обвинения западных стран в адрес правительственных войск являются фальшивкой.

    Отметим, в МИД РФ ранее сообщили, что распространение дезинформации относительно якобы имевшей место химатаки является попыткой оправдать удары по Сирии, наносимые извне.

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    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #восточная гута #дума #гуманитарный коридор
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