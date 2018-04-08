Сирия: Центр примирения РФ договорился с «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в Думе

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Дамаск, 8 апреля. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии провел переговоры с лидерами вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам». Достигнута договоренность о прекращении огня и возобновлению процесса вывода боевиков из Думы в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, наиболее сложная обстановка в Сирийской Арабской Республике сложилась именно в городе Дума Восточной Гуты. Район остается под контролем радикального незаконного вооруженного формирования оппозиции «Джейш аль-Ислам».

По итогам переговоров достигнуто соглашение о выводе боевиков из Думы. Евтушенко уточнил, что в общей сложности планируется вывести около восьми тысяч боевиков.

«Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума», — отметил глава Центра примирения РФ.

Ранее стало известно о продлении гуманитарных пауз в Восточной Гуте для выхода боевиков.

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