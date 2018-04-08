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Сирия: Центр примирения РФ договорился с «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в Думе
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    Сирия: Центр примирения РФ договорился с «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в Думе

    21:09  8 Апреля 2018  /обновлено: 21:35  08 Апреля 2018
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    Сирия: Центр примирения РФ договорился с «Джейш аль-Ислам» о прекращении огня в Думе

    Дамаск, 8 апреля. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии провел переговоры с лидерами вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам». Достигнута договоренность о прекращении огня и возобновлению процесса вывода боевиков из Думы в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

    По его словам, наиболее сложная обстановка в Сирийской Арабской Республике сложилась именно в городе Дума Восточной Гуты. Район остается под контролем радикального незаконного вооруженного формирования оппозиции «Джейш аль-Ислам».

    По итогам переговоров достигнуто соглашение о выводе боевиков из Думы. Евтушенко уточнил, что в общей сложности планируется вывести около восьми тысяч боевиков.

    «Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума», — отметил глава Центра примирения РФ.

    Ранее стало известно о продлении гуманитарных пауз в Восточной Гуте для выхода боевиков.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #центр примирения рф
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