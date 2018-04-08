Обстановка в зоне деэскалации Идлиб стабилизируется — ЦПВС

В закладки

Москва, 8 апреля. Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих в САР сторон.

По словам главы Центра Юрия Евтушенко, совместные действия Москвы, Анкары и Тегерана способствовали урегулированию в этой зоне, а также позволили многим мирным жителям вернуться в свои дома в провинции Алеппо».

«Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации Идлиб…» — сообщил Евтушенко.

Отметим, в воскресенье он также рассказал о положении дел в Восточной Гуте, а именно — ситуации в Думе. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон, в городе снова открылся гуманитарный коридор, через который Восточную Гуту должны покинуть около 8 тысяч боевиков.

Генерал-майор также опроверг растиражированную рядом СМИ информацию о том, что в Думе было применено химоружие.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.