Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

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Москва, 8 апреля. Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель укрепил свое лидерство в чемпионате «Формулы-1» по итогам этапа в Бахрейне.

В воскресенье он показал лучшее время во второй гонке сезона, набрав суммарно 50 очков. Вторым до финиша добрался финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третье место на пьедестале занял британец Льюис Хэмилтон.

Отметим также, что неприятный инцидент произошел с болидом Кими Райконена. Показав в квалификации второе время, финн во время пит-стопа зацепил механика своей команды. Член команды «Феррари» получил травму ноги и был доставлен в больницу, а Райкконен не сумел закончить гонку.

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