Криштиану Роналду забил 650-й гол в карьере

В закладки

Мадрид, 8 апреля. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за испанский «Реал Мадрид», забил 650-й гол в своей карьере.

В матче чемпионата Испании против «Атлетико» Криштиану Роналду забил свой 650-й гол. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Португалец забил за мадридский «Реал» 446 мячей, за «Манчестер Юнайтед» — 81, за «Спортинг» — пять. Также на его счету 81 мяч, который он забросил в ворота соперников в составе сборной Португалии. Также Роналду благодаря забитому голу достиг отметки в 40 голов за текущий сезон. Такой показатель отмечается восьмой год подряд.

Матч между «Реалом» и «Атлетико», который прошел 8 апреля, завершился ничьей. Сравнял счет Антуан Гризманн.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.