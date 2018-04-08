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    Праздник Светлой Пасхи: ФАН-ТВ

    20:33  8 Апреля 2018
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    В Москве полным ходом идет фестиваль «Пасхальный дар». Специальную программу для фестиваля подготовили благотворительные фонды. Они проводят  концерты, мастер классы, фотовыставки. Присоединиться к благотворительной акции может каждый гость фестиваля.

    Например, можно участвовать в различных аукционов или перевести деньги при помощи СМС-сообщений на специальный номер фестиваля.

    «По окончания фестиваля все эти деньги будут распределены между 20 фондами. Фонды совершенно разные. Например, есть фонд «Старость в радость». Он занимается помощью пожилым людям», — говорит представитель оргкомитета «Пасхальный дар» Анна Торопова.

    Деньги собранные на фестивале пойдут на поддержку пожилых  деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным, людям с ограниченными возможностями здоровья.

    «Например, этих курочек сделала девушка с диагнозом Ушера. Это значит, что глухая и теряет зрение. Вот эту тарелку она сделал в нашей мастерской, а другая девушка Людмила эту тарелку расписала. Это настоящая инклюзия, настоящая выручка и взаимопомощь», — рассказала председатель благотворительного фонда для людей с ограниченными возможностями Марина Мень. 

    Накануне ночью благодатный огонь доставили в Россию спецрейсом в специальных лампадах. Сначала его доставили в Москву. Благодатный огонь передали патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где началось праздничное пасхальное богослужение. Его посетил президент вместе с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

    Праздник Светлой Пасхи: ФАН-ТВЗатем благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург. Капитан первого ранга Сергей Павлов передал огонь клирику Казанского кафедрального собора Алексию Дорофееву

    «Благодатный огонь-это символ победы Христа над смертью, для нас для христиан, и только. Это чудо, но оно не должно основываться как наша вера. Наша вера во Христа -это наша живая вера, это наше живое общение с Христом, главное для христианина -это соединение с Богом в таинстве причастия», — объясняет клирик Казанского кафедрального собора Алексий Дорофеев

    Весь день православные приносят в свои храмы куличи и пасхальные яйца. Для многих христиан готовить эти угощения семейная традиция и передается из поколения в поколение. После храма и праздничного семейного застолья люди выходят на улицу, чтобы поздравить друг друга с праздником, поделиться угощениями и рассказать о воскрешении Христа.

    Праздник Светлой Пасхи: ФАН-ТВ

    Накануне Пасхи сотрудники МЧС прошли по церквям области с проверкой пожарной безопасности. Проверили свободный доступ путей эвакуации, работоспособность автоматической системы сигнализации, наличие огнетушителей, ведер с песком и водой.

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    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин; Елена Новицкая; Евгений Рудаков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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