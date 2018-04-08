Праздник Светлой Пасхи: ФАН-ТВ

В закладки

В Москве полным ходом идет фестиваль «Пасхальный дар». Специальную программу для фестиваля подготовили благотворительные фонды. Они проводят концерты, мастер классы, фотовыставки. Присоединиться к благотворительной акции может каждый гость фестиваля.

Например, можно участвовать в различных аукционов или перевести деньги при помощи СМС-сообщений на специальный номер фестиваля.

«По окончания фестиваля все эти деньги будут распределены между 20 фондами. Фонды совершенно разные. Например, есть фонд «Старость в радость». Он занимается помощью пожилым людям», — говорит представитель оргкомитета «Пасхальный дар» Анна Торопова.

Деньги собранные на фестивале пойдут на поддержку пожилых деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным, людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Например, этих курочек сделала девушка с диагнозом Ушера. Это значит, что глухая и теряет зрение. Вот эту тарелку она сделал в нашей мастерской, а другая девушка Людмила эту тарелку расписала. Это настоящая инклюзия, настоящая выручка и взаимопомощь», — рассказала председатель благотворительного фонда для людей с ограниченными возможностями Марина Мень.

Накануне ночью благодатный огонь доставили в Россию спецрейсом в специальных лампадах. Сначала его доставили в Москву. Благодатный огонь передали патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где началось праздничное пасхальное богослужение. Его посетил президент вместе с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Затем благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург. Капитан первого ранга Сергей Павлов передал огонь клирику Казанского кафедрального собора Алексию Дорофееву

«Благодатный огонь-это символ победы Христа над смертью, для нас для христиан, и только. Это чудо, но оно не должно основываться как наша вера. Наша вера во Христа -это наша живая вера, это наше живое общение с Христом, главное для христианина -это соединение с Богом в таинстве причастия», — объясняет клирик Казанского кафедрального собора Алексий Дорофеев

Весь день православные приносят в свои храмы куличи и пасхальные яйца. Для многих христиан готовить эти угощения семейная традиция и передается из поколения в поколение. После храма и праздничного семейного застолья люди выходят на улицу, чтобы поздравить друг друга с праздником, поделиться угощениями и рассказать о воскрешении Христа.

Накануне Пасхи сотрудники МЧС прошли по церквям области с проверкой пожарной безопасности. Проверили свободный доступ путей эвакуации, работоспособность автоматической системы сигнализации, наличие огнетушителей, ведер с песком и водой.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.