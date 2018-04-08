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Мы в опасности: в США поняли, чем грозит новая холодная война с Россией
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    Мы в опасности: в США поняли, чем грозит новая холодная война с Россией

    20:29  8 Апреля 2018  /обновлено: 20:30  08 Апреля 2018
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    Мы в опасности: в США поняли, чем грозит новая холодная война с Россией

    Вашингтон, 8 апреля. США в контексте отношений с РФ находятся в наибольшей опасности со времен Карибского кризиса. Об этом, выступая в эфире канала Fox News, заявил американский профессор, специалист по России Стивен Коэн.

    По его словам, между Москвой и Вашингтоном началась новая холодная война, и она опаснее, чем тот конфликт, который вошел в учебники истории XX века.

    «Мы в опасности. Я бы сказал, в самой большой опасности в том, что касается России, со времен Карибского кризиса», — предупредил эксперт.

    Отметим, серьезная напряженность в отношениях США и РФ в последнее время связана в том числе с расследованием так называемого «дела Скрипаля». Вашингтон присоединился к обвинениям в адрес Москвы со стороны Лондона и, как и Великобритания, выслал российских дипломатов. Москва ответила симметрично, также было принято решение закрыть американское генконсульство в Петербурге.  

    Напомним также, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что те, кто в настоящее время говорят о начале новой холодной войны, занимаются пропагандой.

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    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сша #холодная война #эксперт #политика #отношения
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