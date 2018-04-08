ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

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Москва, 8 апреля. Московский ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. В шестом матче финальной серии западной конференции в воскресенье москвичи оказались сильнее хоккеистов петербургского СКА (3-2).

Поединок начался для хозяев с двух пропущенных шайб, однако впоследствии они смогли переломить ход встречи, выиграв второй и третий периоды с минимальным счетом, а затем и дожав соперника в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Михаил Григоренко.

Таким образом прошлогодний победитель Кубка Гагарина, СКА, на этот раз довольствуется бронзой, а ЦСКА в финале сыграет с Ак Барсом. Финальная серия стартует в субботу, 14 апреля.

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