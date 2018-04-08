Захарова пошутила о судьбе кошки, сбежавшей из дома Скрипаля

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Москва, 8 апреля. Представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором ответила на вопрос о судьбе кошки, которая предположительно сбежала из дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Участвуя в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», дипломат отметила, что кошка выполняет свое задание.

«По поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу», — пошутила Захарова.

Напомним, ранее представитель МИД РФ указала на вызывающие большие вопросы обстоятельства гибели домашних животных Скрипаля.

Отметим также, что, как рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория, бывший сотрудник ГРУ держал дома двух кошек. Таким образом судьба одной из них остается неизвестной.

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