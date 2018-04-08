Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в американском Индианаполисе
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Вашингтон, 8 апреля. Три человека пострадали при нападении мужчины с ножом в центре американского Индианаполиса.
Очевидцы сообщили, что мужчина приехал в центр Индианаполиса на велосипеде и издавал громкие звуки с помощь мегафона. Горожане попросили его не делать этого, на что мужчина взял нож и стал атаковать людей.
Как стало известно, четыре человека, в том числе и подозреваемый, находятся в больнице. Двое находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC15. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Злоумышленник остается под стражей. Полицейские начали расследовать данный инцидент, который произошел вечером в субботу, 7 апреля.
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