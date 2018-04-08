В Совфеде усомнились в том, что США решатся на операцию в Сирии

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Москва, 8 апреля. России не придется увеличивать количество своих военнослужащих в Сирии, так как Вашингтон едва ли решится на операцию на территории страны.

Таким мнением поделился глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Не думаю, что нам придется вводить дополнительный воинский контингент в Сирию. Одно дело проводить пропагандистские акции, а другое — действовать на земле. У американцев это плохо получается», — отметил Климов в интервью РИА Новости.

По его словам, дальше «мелкого пакостничества и пропагандистской шумихи» дело вряд ли зайдет, так как представители Запада «очень трусливы». Климов подчеркнул, что не исключает, что Вашингтон может начать устраивать в Сирии провокации, используя лояльные США группы оппозиции.

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее обвинил Москву и Тегеран в поддержке законного президента Сирии Башара Асада. Американский президент также безосновательно возложил ответственность за якобы имевшую место химатаку в городе Дума на правительственные войска САР.

В Госдуме РФ, комментируя заявление Трампа, отметили, что Вашингтон рассчитывает сорвать процесс урегулирования в Восточной Гуте. В Минобороны России ранее опровергли информацию о якобы имевшей место атаке с применением химоружия в Думе.

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