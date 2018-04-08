Сирия: жители Думы вышли на демонстрации против боевиков

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Дамаск, 8 апреля. В сирийском городе Дума проходят массовые демонстрации против боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».

Как рассказал сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль, митинги проходят сразу в нескольких частях города, а охраняют собравшихся боевики, разорвавшие связь с «Джейш аль-Ислам».

«Сейчас митинги идут в Хаджарии, на площадях Шухада и Гханам и в квартале Арак. Их (мирных жителей — ред.) оберегают 15–20 боевиков, которые перешли на сторону гражданских», — цитирует Джамаля РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что боевики, находящиеся в Думе, достигли договоренности с правительственными войсками о выходе из города в обмен на освобождение похищенных террористами местных жителей.

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