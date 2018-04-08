Анжелику Волчкову отличала невероятная порядочность — худрук «Школы современной пьесы»

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Москва, 8 апреля. Заслуженную артистку Российской Федерации Анжелику Волчкову отличала невероятная порядочность. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз радиостанции «Говорит Москва».

«Анжелика была уникальным человеком, …ее отличала невероятная порядочность», — подчеркнул Иосиф Райхельгауз.

Художественный руководитель отметил, что смерть актрисы стала ударом для театра. По словам Райхельгауза, Волчкова должна была получить звание народной артистки, было уже утверждено, но она попросила забрать звание, сказав, что оно ей не нужно.

«Когда мы спросили почему, она сказала: «Да вот, что-то у меня такие фантазии, что я получу звание народной артистки и умру», — сообщал худрук.

Анжелика Волчкова скончалась в ночь на 8 апреля на 48-м году жизни в Москве.

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