Захарова: Ответные меры РФ на санкции США прорабатываются

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Москва, 8 апреля. Россия прорабатывает различные варианты ответных действий на санкции США. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у Москвы есть целый список возможных мер.

«Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются», — отметила Захарова, принимая участие в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Напомним, 6 апреля Вашингтон объявил о введении санкций против ряда бизнесменов, чиновников и компаний из РФ. В МИД России, давай оценку очередным антироссийским действиям США, предупредили, что американские санкции ударят по кошелькам простых граждан США.

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