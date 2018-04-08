Захарова объяснила, зачем Западу вводить санкции против России

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Москва, 8 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийские санкции вводятся Западом не в качестве ответных мер, а в рамках общей стратегии давления на нее.

«Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной... Это вообще такая стратегия, игра такая — «дави Россию», — объяснила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на канале «Россия 1».

По ее словам, Москва не стремится к антизападному курсу, несмотря на любые санкции и провокации. Основная цель Москвы — это сотрудничество, конструктивный диалог.

Ранее Захарова заявила, что ответные меры РФ на санкции США прорабатываются. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются, подчеркнула дипломат.

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