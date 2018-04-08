Составлен рейтинг автомобильных марок с самыми надежными двигателями

В закладки

Москва, 8 апреля. Эксперты составили рейтинг марок автомобилей с самыми надежными двигателями.

Специалисты назвали топ-5 автомобильных марок с самыми надежными двигателями, которые позволят автовладельцам преодолеть минимум 300 тысяч километров пробега без каких-либо серьезных технических проблем.

Первое место заняли двигатели автомобилей марки Renault. Качество сборки и хороший уход позволят владельцам проехать более 400 километров без ремонта.

Второе место досталось сразу трем маркам — Mitsubishi, Hyundai и Kia. Эксперты отметили надежность их двигателей благодаря качественной сборке, сообщает VistaNews. Третье место получил Opel, двигатели этой марки автомобиля позволят водителям без проблем проехать более 300 километров.

На четвертой позиции рейтинга силовые установки Honda. Замыкает пятерку лидеров двигатели автомобилей Nissan.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.