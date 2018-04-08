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Составлен рейтинг автомобильных марок с самыми надежными двигателями
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    Составлен рейтинг автомобильных марок с самыми надежными двигателями

    18:42  8 Апреля 2018
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    Составлен рейтинг автомобильных марок с самыми надежными двигателями

    Москва, 8 апреля. Эксперты составили рейтинг марок автомобилей с самыми надежными двигателями.

    Специалисты назвали топ-5 автомобильных марок с самыми надежными двигателями, которые позволят автовладельцам преодолеть минимум 300 тысяч километров пробега без каких-либо серьезных технических проблем.

    Первое место заняли двигатели автомобилей марки Renault. Качество сборки и хороший уход позволят владельцам проехать более 400 километров без ремонта.

    Второе место досталось сразу трем маркам — Mitsubishi, Hyundai и Kia. Эксперты отметили надежность их двигателей благодаря качественной сборке, сообщает VistaNews. Третье место получил Opel, двигатели этой марки автомобиля позволят водителям без проблем проехать более 300 километров.

    На четвертой позиции рейтинга силовые установки Honda. Замыкает пятерку лидеров двигатели автомобилей Nissan.

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    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #автомобили #рейтинг #двигатели
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