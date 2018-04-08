Турция не хочет обострений отношений РФ и Британии из-за «дела Скрипаля»

В закладки

Анкара, 8 апреля. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в отношениях между Россией и Великобританией из-за «дела Скрипаля».

Он также отметил, что Лондон не должен быть разочарован реакцией Анкары на «дело Скрипаля». Отметим, что Турция не последовала примеру стран ЕС, НАТО, США и Канады, которые выслали российских дипломатов.

«Мы хотели бы, чтобы участники этого нападения предстали перед судом. Вопрос в том, кто именно это сделал. Полная картина пока еще разворачивается. Похоже, дискуссии продолжаются», — цитирует слова представителя Эрдогана газета Hurriyet.

Ранее сообщалось, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Великобританию в мае 2018 года.

Напомним, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери в начале марта. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.

Москва отрицает причастность к нападению на Скрипалей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.