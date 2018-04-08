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Сирия, 8 апреля. «Джейш Аль-Ислам»***** освободит пленных в Восточной Гуте в обмен на беспрепятственный выход на север Алеппо. Турция обстреливает позиции курдов в провинции Хасака. «Джебхат ан-Нусра»***1 и «Тахрир Сурия» производят аресты в рядах друг друга в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с исламистами на западной окраине Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»: согласилась отпустить пленных в Восточной Гуте в обмен на беспрепятственный выезд в Джараблус.

Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила бои с ИГИЛ1 на западе от Даръа; усиливает позиции на северо-западе провинции Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с «Джебхат Тахрир Сурией» производят аресты в своих рядах в Идлибе.

Курды: подверглись обстрелам пулеметов армии Турции на окраине приграничного города Рас Аль-Айн в Хасаке.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): рискует потерять свои «спящие ячейки» в иракской провинции Дияла ввиду начавшейся в регионе контртеррористической спецоперации.

Провинция Дамаск

Представители сирийского руководства достигли договоренности с боевиками «Джейш Аль-Ислам» относительно ситуации в Восточной Гуте. По информации новостного агентства AFP, в соответствии с новым соглашением радикалы должны освободить пленных в обмен на возможность эвакуироваться в город Джараблус на севере Алеппо. Согласно сведениям военного источника на его странице в Twitter (@MIG29_), в настоящее время представители сторон обсуждают список заключенных, которых необходимо освободить. Таким образом, город Дума — главный оплот «Джейш Аль-Ислам» — вскоре будет полностью освобожден от боевиков, данный населенный пункт находился в оккупации так называемой вооруженной оппозиции почти с самого начала сирийского конфликта.

Провинция Алеппо

На северо-западе от административного центра региона не прекращаются интенсивные перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками незаконных вооруженных формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (@syriaafreee), после утренних обстрелов радикалами западных окраин Алеппо, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла ответный огонь по фортификационным сооружениям исламистов к северо-западу от столицы провинции.

Тем временем в район населенного пункта Дарат Изза продолжают прибывать дополнительные отряды Сирийской свободной армии (ССА), передает информационный портал Syrian News Activist. Напомним, «Свободная армия» готовится к масштабному наступлению против террористического объединения «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Даръа

По данным новостного агентства Al Manar News, в юго-западной части провинции Даръа вновь вспыхнули боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами антиправительственного формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». Вооруженное противостояние отмечается в районе населенных пунктов Джиллен и Хейт. Информации о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало. Напомним, противоборствующие стороны уже долгое время ведут борьбу за расширение зон влияния, однако продвинуться им не удается. Несмотря на то, что провинция Даръа наряду с Эль-Кунейтрой и Эс-Сувейдой входит в одну из зон деэскалации, антиправительственные бандформирования не прекращают вести бои, из-за чего гибнут также и мирные жители региона.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что в южной части провинции Идлиб не утихают междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Как передают военные источники AMN, члены террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» арестовали одного из местных жителей по подозрению в пособничестве группировке «Джебхат Тахрир Сурия» в районе населенного пункта Аль-Джамиа. В свою очередь, исламисты «Тахрир Сурии» задержали одного из радикалов формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам», возглавляющего «Тахрир Аш-Шам», недалеко от деревни Ар-Рами. Напомним, антиправительственные организации начали вести ожесточенные бои в конце февраля, после того как «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки» объединились в составе коалиции «Тахрир Сурия». С начала противостояния обе стороны потеряли сотни боевиков убитыми и ранеными.

Провинция Хасака

Турецкие военнослужащие обстреляли позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине пограничного города Рас Аль-Айн, расположенного на севере провинции Хасака. По информации Al Manar News, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. Сведения о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняются. Анкара рассчитывает полностью отодвинуть курдов от своей южной границы. Ранее при помощи боевиков Свободной сирийской армии (ССА) ей удалось отбить кантон Африн на северо-западе провинции Алеппо. Следующие ключевые цели Турции — Манбидж и Ракка.

Ирак

Иракская армия запустила новую военную кампанию против остатков террористов «Исламского государства» в северо-восточной части провинции Дияла, передает информагентство Al Sumaria News. Командующий операцией Маджар Аль-Аззави отметил в интервью изданию, что правительственные силы будут действовать на основе полученных разведданных. В Багдаде, Дияле и других центральных регионах страны, а также на северо-западе государства у границы с Сирией все еще фиксируется высокая террористическая активность, поскольку остатки отрядов ИГИЛ переформатировались в так называемые «спящие ячейки» и теперь действуют подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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