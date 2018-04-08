Трамп: Китай снимет свои «торговые барьеры»

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Вашингтон, 8 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет урегулировать разногласия с Китаем в сфере торговли.

«Китай снимет свои торговые барьеры, потому что это было бы правильно. Пошлины на импорт будут действовать по принципу взаимности», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Глава США также отметил, что заключит с Китаем сделку о защите интеллектуальной собственности.

Даже если разногласия сторон сохранятся, у США и КНР будут хорошие отношения, считает Трамп.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до 100 млрд долларов.

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