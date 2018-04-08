«Римские каникулы» Манчини: наставник «Зенита» прилетел на переговоры о работе в сборной Италии

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Рим, 8 апреля. Наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини прилетел в Рим на переговоры о своей работе в сборной Италии.

Главного тренера питерцев заметили в аэропорту во Фьюмичино, однако он отказался общаться с журналистами. Сообщения о «римских каникулах» Манчини распространил портал Football Italia.

В материале отмечается, что на эту должность также претендуют и экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, Луиджи Ди Бьяджо, а также наставник лондонского «Челси» Антонио Конте. При этом издание утверждает, что у Манчини более высокие шансы на эту должность, чем бывший тренер которые также значились кандидатами на пост наставника национальной сборной.

Ранее стало известно, что «Зенит» итальянский специалист может покинуть «Зенит» по окончании чемпионата России. Возглавить национальную сборную Италии, по данным СМИ, ему предложил главный тренер испанской «Севильи» Винченцо Монтелла.

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