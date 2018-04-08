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8 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии
Новости Сирии
Дамаск предупреждал о готовящихся провокациях с химоружием в Думе — МИД Сирии
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    8 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии

    Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии. В Сирии за сутки зафиксировано 17 случаев нарушения режима прекращения огня. Глава МВД ФРГ заявил, что террористического следа в Мюнстере не обнаружено. В столкновении автобуса с электропоездом погибли пять человек, семеро пострадали.
    18:30 8 Апреля 2018
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    Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии

    8 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии

    Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана, после сообщений о химической атаке в Сирии. «Многие погибли, включая женщин и детей. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Зверя Асада», — написал Трамп. Напомним, в МИД России сообщения о химатаке в Восточной Гуте назвали «лживыми домыслами».

    В Сирии за сутки зафиксировано 17 случаев нарушения режима прекращения огня

    8 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии

    В Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировано 17 случаев нарушения режима прекращения военных действий. Но при этом отмечается, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Возобновились переговоры с террористами из группировки «Джейш аль-Ислам». Ранее объявившие себя «непримиримыми» боевики понесли значительные потери после нарушения условий вывода вооруженных формирований из Восточной Гуты. Теперь две группы радикалов, по договоренности с Дамаском, покинут Думу в ближайшие часы. К тому же была достигнута договоренность об освобождении всех пленных.

    Глава МВД ФРГ заявил, что террористического следа в Мюнстере не обнаружено

    8 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии

    Глава МВД Германии Хорст Зеехофер сообщил, что в наезде на людей в немецком Мюнстере действовал одиночка, следов террористического акта нет. Тем не менее, расследование будет продолжено самым тщательным образом, заявил он. Так же стало известно, что мужчина, протаранивший на автомобиле летнее кафе, ранее неоднократно имел проблемы с законом. В 2015-2016 годах против него было возбуждено три дела. По факту угроз физической расправы, нанесение материального ущерба, а также побега с места ДТП.

    В столкновении автобуса с электропоездом – погибли пять человек, семеро пострадали

    8 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в химатаке в Сирии

    Пять человек погибли, семеро пострадали в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса на железнодорожном переезде на севере Крыма. Авария произошла на железнодорожном переезде у села Суворово. Следственный комитет и полиция проводят проверку. По данным МЧС, после столкновения поезд с рельсов не сошел, железнодорожное полотно не деформировано. Среди погибших и пострадавших в аварии детей, к счастью, нет.

     

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