Уголовное дело возбуждено после ДТП с поездом и микроавтобусом в Крыму

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Симферополь, 8 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором столкнулись микроавтобус и электропоезд в Крыму. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Следственного комитета России.

«По факту гибели 5 человек и травмирования 7 человек в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники следственного комитета допрашивают очевидцев случившегося, а также устанавливают, кто является организатором пассажирских перевозок на микроавтобусе по соответствующему маршруту.

Напомним, дорожное происшествие, где столкнулись электропоезд и микроавтобус на железнодорожном переезде, случилось в Армянске в воскресенье, 8 апреля.

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