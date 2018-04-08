Захарова заявила, что Лондон должен дать визу Виктории Скрипаль бесплатно

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Москва, 8 апреля. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон должен бесплатно выдать визу племяннице отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Захарова подчеркнула, что Виктория Скрипаль заплатила за визу «свои кровные деньги». «причем, на мой взгляд, вообще-то эту визу ей должны были бы дать просто бесплатно, исходя из того, что британцы месяц рассказывают, что Скрипали находятся практически при смерти», — отметила спикер МИД РФ.

Кроме того, дипломат заметила, что британская сторона до сих пор не объяснила причин отказа в выдаче ей въездного документа.

«По крайней мере, на вчерашний день — такого, чтобы он был понятен, отказ ли это, или ей неправильно оформлена виза», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

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