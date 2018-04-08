RAV4 стал бестселлером Toyota на рынке РФ в марте

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Москва, 8 апреля. Лучше других автомобилей компании Toyota в марте в России продавался кроссовер RAV4.

О том, что именно эта модель стала бестселлером первого весеннего месяца, сообщает «Автостат». Всего в марте было продано 2994 автомобиля RAV4. На втором месте по количеству проданных автомобилей Toyota — седан Camry. Обладателями такого авто в марте стали 2539 человек.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Toyota Camry нового поколения, которую собирают на заводе в Петербурге, будет стоить дешевле предыдущей модели.

Отметим также, что ранее эксперты назвали пять самых дорогих российских автомобилей.

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