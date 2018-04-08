Главные новости 8 апреля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 8 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что самые тяжелые испытания для государства уже позади. Настоящие испытания для Украины еще впереди: экс-депутат Рады ответил на заявление Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади. «Неужели объявит об отставке?» — обрадовались в соцсетях. «Объявит об отставке?»: украинцы обрадовались заявлениям Порошенко о том, что самое тяжелое для страны позади.

Появились подробности трагической кончины российской актрисы Анжелики Волчковой. Выяснилось, что на протяжении долгого времени она боролась с тяжелой болезнью. Стала известна причина смерти Анжелики Волчковой.

Сирия, 8 апреля. Международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ1 обстреляло САА в районе Абу-Кемаля; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовит наступления в Даръа. Сирия новости 8 апреля 07.00: международная коалиция перебрасывает силы из Ирака в Сирию; ИГ обстреляло САА в районе Абу-Кемаля.

Эксперт в области токсикологии Аластер Хэй раскрыл тайну чудесного спасения Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их жизни спасли те, кто вовремя позвонил в службу спасения, убежден специалист. «В каком-то плане это чудо»: в Лондоне раскрыли тайну спасения отравленных Скрипалей.

Заслуженная артистка РФ Анжелика Волчкова скоропостижно скончалась в Москве в ночь на Пасху. Актрисе театра «Школа современной пьесы» было 47 лет. Актриса Анжелика Волчкова скончалась в ночь на Пасху.

Государственная пограничная служба Украины обвиняет российских дипломатов в отказе предоставить доступ к своим транспортным средствам, в которых находились члены экипажа рыболовецкого судна «Норд», при попытке в минувшую субботу выехать в РФ через контрольно-пропускной пункт «Гоптовка». Погранслужба Украины пожаловалась на мешающих ее работе российских дипломатов.

По мнению некоторых разработчиков, секс-роботы должны иметь права, чтобы избежать злоупотребления их услугами. Секс-роботов хотят научить отказывать мужчинам.

Всего за несколько дней венесуэльский боливар потерял порядка 20% стоимости по отношению к доллару США. Валюта Венесуэлы бьет рекорды гиперинфляции на фоне разрыва с Панамой.

Десятки жителей Аль-Баба были убиты и ранены в результате взрыва около главной мечети города. Курды активировали СВУ у штаба турецкой армии в Африне. «Джейш Аль-Ислам» нанесла массированные минометные удары по центру Дамаска. Сирия итоги за сутки на 8 апреля 06.00: теракт в городе Аль-Баб, курды устроили взрыв в штабе Турции в Африне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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