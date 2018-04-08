Эксперты назвали пять самых дорогих российских автомобилей

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Москва, 8 апреля. Эксперты составили топ-5 самых дорогих автомобилей российского производства. Стоимость каждой машины превышает три миллиона рублей.

В список самых дорогих российских автомобилей попали совершенно разные модели — и спорт-купе, и самодельные машины ручной сборки. Лидером рейтинга стал автомобиль Toyota Amule, который был создан вручную. Эксперты отметили, что машина была выпущена в единственном экземпляре. За то, что кузов авто был обтянут кожей бизона, автомобиль прозвали «дубленкой на колесах». Стоимость такого авто составила 15 миллионов рублей.

Второе место занял автомобиль ГАЗ «Тигр», который оснащен высоким уровнем проходимости. Внедорожник оценивается в десять миллионов рублей. Об этом сообщает Daily-Motor.

Бронзу взял автомобиль, произведенный Marussia, — спортивное купе В1. Стартовая цена равнялась от 5,3 миллионов рублей. Но до конвейера автомобиль так и не дошел.

Четвертое место досталось классическому седану ГАЗ-13 «Чайка». В прошлом году такая машина была продана за 4,5 миллиона рублей. Пятое место занял кроссовер, который был произведен компанией Marussia. Его стоимость составила три миллиона 500 тысяч рублей.

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