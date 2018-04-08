Апрельский снег выпал на побережье Японского моря

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Токио, 8 апреля. Впервые за последние 17 лет в префектуре Фукуи на побережье Японского моря выпал апрельский снег. Осадки совпали с сезонным цветением сакуры.

Как отмечает ТАСС, около 7-11 см снежного покрова выпало в горных районах и в городе Оно. Температура воздуха поднялась выше пяти градусов по Цельсию, что характерно для февраля, который считается самым холодным месяцем в регионе.

# # A post shared by masao kamiguchi (@masaossf) on Apr 7, 2018 at 4:10pm PDT

По словам синоптиков, причиной осадков стала область низкого давления, которая образовалась в районе префектур на побережье, а также потоками холодного воздуха.

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