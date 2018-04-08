Сирия: на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» ответили на пасхальное поздравление патриарха

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Москва, 8 апреля. Российские военнослужащие в Сирии выразили благодарность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который в воскресенье поздравил находящихся на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» с Пасхой.

«Ваше святейшество, от имени всех своих боевых товарищей хочу поблагодарить вас за теплые, сердечные слова, за ваше личное обращение к нам», — обратился к патриарху от лица всех сослуживцев старший сержант контрактной службы из Ростовской области.

Он также рассказал, что как верующий человек никогда не сомневался по поводу того, служить или не служить в армии.

«На ратные подвиги русское воинство благословляли и наши святые, причем некоторые из них сами боролись с врагом с мечом в руках, стали символами воинской славы и доблести нашего Отечества. Мой долг и как гражданина, и как христианина — следовать этому примеру», — заявил военнослужащий. Его цитирует РИА Новости.

Напомним, на Пасху на базе «Хмеймим» в Сирии состоялось праздничное богослужение. Кроме того, для военных был организован концерт духовной музыки, участие в котором принял хор, специально прибывший из Москвы.

Патриарх Кирилл, который поздравил военных с Пасхой в ходе телемоста «Москва — Хмеймим», назвал миссию российских военнослужащих в Сирии исторической.

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