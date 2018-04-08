«Не хотим, чтобы они крали»: советник Трампа объяснил, почему США серьезно настроены ввести пошлины против Китая
Вашингтон, 8 апреля. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что угрозы пошлин против Китая не просто слова. Это не тактика на переговорах, а серьезный настрой, подчеркнул он.
«Мы готовы выслушать китайцев, но мы настроены реалистично. Мы обстоятельно продвигаемся с решением по пошлинам и ограничениями на инвестиции», — подчеркнул он.
По его словам, Штаты хотят от КНР честной взаимовыгодной торговли. «Мы не хотим, чтобы они крали у нас вещи, мы хотим, чтобы они защищали, а не воровали нашу интеллектуальную собственность», — сказал Наварро.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность, что власти Китая откажутся от торговых пошлин и достигнут соглашения с Белым домом по вопросам интеллектуальной собственности.
Напомним, Штаты обвиняют Китай в нарушении правил ВТО по интеллектуальной собственности и в области принудительного трансфера технологий в Китай для американских компаний, которые хотят работать в Поднебесной.
В связи с этим президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Китая ввозные пошлины на сумму до 150 миллиардов долларов на 1,3 тысячи различных товаров. Пекин пообещал ответить на это встречными мерами.