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«Не хотим, чтобы они крали»: советник Трампа объяснил, почему США серьезно настроены ввести пошлины против Китая
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    «Не хотим, чтобы они крали»: советник Трампа объяснил, почему США серьезно настроены ввести пошлины против Китая

    17:43  8 Апреля 2018
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    «Не хотим, чтобы они крали»: советник Трампа объяснил, почему США серьезно настроены ввести пошлины против Китая

    Вашингтон, 8 апреля. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что угрозы пошлин против Китая не просто слова. Это не тактика на переговорах, а серьезный настрой, подчеркнул он.

    «Мы готовы выслушать китайцев, но мы настроены реалистично. Мы обстоятельно продвигаемся с решением по пошлинам и ограничениями на инвестиции», — подчеркнул он.

    По его словам, Штаты хотят от КНР честной взаимовыгодной торговли. «Мы не хотим, чтобы они крали у нас вещи, мы хотим, чтобы они защищали, а не воровали нашу интеллектуальную собственность», — сказал Наварро.

    Ранее президент США Дональд Трамп высказал уверенность, что власти Китая откажутся от торговых пошлин и достигнут соглашения с Белым домом по вопросам интеллектуальной собственности.

    Напомним, Штаты обвиняют Китай в нарушении правил ВТО по интеллектуальной собственности и в области принудительного трансфера технологий в Китай для американских компаний, которые хотят работать в Поднебесной.

    В связи с этим президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Китая ввозные пошлины на сумму до 150 миллиардов долларов на 1,3 тысячи различных товаров. Пекин пообещал ответить на это встречными мерами.

     

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    Автор: Алексей Громов
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