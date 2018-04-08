Бельгийский велогонщик перенес остановку сердца во время гонки «Париж-Рубэ»

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Париж, 8 апреля. Бельгийский велогонщик Михаэл Голартс упал на втором секторе брусчатки во время гонки «Париж-Рубэ». Как сообщают СМИ, молодой спортсмен перенес остановку сердца.

Велогонщик перенес остановку сердца и был cразу же доставлен в реанимационное отделение больницы. По информации NOS, Михаэл Голартс еще два раза терял сознание.

На официальной странице Veranda's Willems-Crelan-Charles в социальной сети Twitter подтвердили, что Михаэл Голартс попал в аварию, и он был вынужден покинуть гонку.

«Михаэл Голартс попал в аварию и вынужден был отказаться от гонки. Его доставили в больницу. Больше никаких новостей», — говорится в сообщении.

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Michael Goolaerts was involved in a crash and forced to abandon the race. He was taken to hospital. No further news atm. — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) April 8, 2018

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