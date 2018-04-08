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Экс-канцлер Австрии обрушился на Курца за отказ наказывать Россию
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    Экс-канцлер Австрии обрушился на Курца за отказ наказывать Россию

    17:35  8 Апреля 2018
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    Экс-канцлер Австрии обрушился на Курца за отказ наказывать Россию

    Вена, 8 апреля. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн обрушился с критикой на действующее руководство страны из-за позиции в «деле Скрипаля».

    В частности, Керн назвал ошибочной и непоследовательной политику, проводимую Себастьяном Курцем. По его словам, Курц должен был выполнить принятое на мартовском саммите лидеров ЕС решение о высылке дипломатов, либо выступить против него. Отметим, что Австрия высказала солидарность с Великобританией, однако не стала высылать российский представителей.

    «Это будет стоить доверия партнеров», — считает Керн.

    Он также отметил, что Австрия является частью западного мира. Не исключено, что Курц и лидер Австрийской партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя комфортнее в компании Орбана и Кочиньского, чем Меркель и Макрона, заметил Керн.

    В Австрийской народной партии, членом которой является Себастьян Курц, ответили, что Керн «взял курс на членство в НАТО, когда канцлер наводит мосты».

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #австрия #курц #скрипаль
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