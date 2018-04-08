Экс-канцлер Австрии обрушился на Курца за отказ наказывать Россию

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Вена, 8 апреля. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн обрушился с критикой на действующее руководство страны из-за позиции в «деле Скрипаля».

В частности, Керн назвал ошибочной и непоследовательной политику, проводимую Себастьяном Курцем. По его словам, Курц должен был выполнить принятое на мартовском саммите лидеров ЕС решение о высылке дипломатов, либо выступить против него. Отметим, что Австрия высказала солидарность с Великобританией, однако не стала высылать российский представителей.

«Это будет стоить доверия партнеров», — считает Керн.

Он также отметил, что Австрия является частью западного мира. Не исключено, что Курц и лидер Австрийской партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя комфортнее в компании Орбана и Кочиньского, чем Меркель и Макрона, заметил Керн.

В Австрийской народной партии, членом которой является Себастьян Курц, ответили, что Керн «взял курс на членство в НАТО, когда канцлер наводит мосты».

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