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Немецкая полиция задержала четырех человек за подготовку теракта на полумарафоне
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    Немецкая полиция задержала четырех человек за подготовку теракта на полумарафоне

    17:22  8 Апреля 2018
    103

    Немецкая полиция задержала четырех человек за подготовку теракта на полумарафоне

    Берлин, 8 апреля. Немецкие правоохранительные органы задержали четырех человек по подозрению в организации теракта во время прошедшего в воскресение берлинского полумарафона.

    Наблюдение за злоумышленниками велось уже долгое время, поэтому угрозы от них не существовало, пишет местная газета «Вельт». Отмечается, что они готовили нападение с ножами. Кроме того, в ходе обыска на квартире одного из подозреваемых собака учуяла взрывчатку.

    По данным издания, один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри, жителя Туниса, который совершил теракт на рождественском рынке 19 декабря 2016 года.

    Напомним, что в субботу, 7 апреля, грузовик наехал на группу людей в центре Мюнстера. В результате происшествия пострадали 20 человек. Полиция склоняется к версии о теракте. Согласно предварительной информации, водителем грузовика мог оказаться житель Германии с психологическими отклонениями. 

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    Автор: Дима Оленин
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    #теракт #германия
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