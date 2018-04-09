Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Амнистия для «героя»: почему украинский суд отпустил убийцу «беркутовцев»
Новости Сирии
Сирия: французские военные опровергли причастность к атаке на авиабазу Т-4 в Хомсе
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Амнистия для «героя»: почему украинский суд отпустил убийцу «беркутовцев»

    7:59  9 Апреля 2018
    632

    Амнистия для «героя»: почему украинский суд отпустил убийцу «беркутовцев»

    Герой «Майдана» и кинематографа Иван Бубенчик едва не угодил за решетку. Прокуратура заподозрила активиста в убийстве двоих беркутовцев, охранявших общественный порядок в ходе «революции достоинства».

    Действительно, подозрительный тип. В фильме «Пленные», вышедшем на экраны летом 2016 года, он гордо рассказывает, как лишил жизни двоих сотрудников «Беркута» выстрелами в затылок.

    Героям — амнистия

    Правосудие на Украине к «героям Майдана» никакого отношения не имеет. Официально. Хотя «революция достоинства» прошла исключительно мирно, ее лидеры на всякий случай приняли закон о недопустимости преследования участников этих самых мирных выступлений.

    Амнистия для «героя»: почему украинский суд отпустил убийцу «беркутовцев»

    Закон от 21 февраля 2014 года освободил от ответственности лиц, виновных в совершении более 80 видов преступлений. В их числе действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 112 УК Украины), диверсия (статья 113 УК Украины), умышленное причинение тяжкого телесного повреждение (статья 121 УК Украины) и многие другие злодеяния.

    Масштабная амнистия была продиктована не только благодарностью «активистам», обеспечившим победу «демократической оппозиции» над «кровавым режимом Януковича». Дело в том, что ключевые фигуры «революции достоинства» и сами наследили в делах уголовных. Например, Юрий Луценко публично призвал к вооруженному сопротивлению правоохранителям и военным. Юрий Витальевич деликатно обобщил их в категорию «защитники золотого унитаза».

    Будущий глава МВД Арсен Аваков в бытность «комендантом Майдана» заявил, что правоохранители (Аваков использовал другое слово) —  не люди.

    Юридические «тонкости» против бубенчиков

    В этом контексте храбрость активиста не кажется удивительной. Правовой беспредел в сочетании с революционным задором казались ему надежной защитой от любых неприятностей.

    Однако четыре года спустя украинскому следствию вспомнилась «маленькая деталь». Амнистия для «героев Майдана» не освобождает от наказания за умышленное убийство. Бубенчик сознался именно в этом. И даже в условиях специфической «постмайданной законности» подозрение предъявлено ему вполне правомерно. Однако истинные патриоты с таким развитием событий смириться не могли. Мол, этого парня надо не обвинять, а наградить за «войну против головорезов Януковича».

     

    Гнев депутатов: что происходит с украинским правосудием?

    Одним из первых высказал негодование народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев.

    «Никто из тех, кто расстреливал людей на Майдане, уголовной ответственности, наказание в виде тюрьмы за это не понес. Сейчас украинская прокуратура просит для Бубенчика ареста по подозрению в убийстве беркутовцев на Майдане. Они должны объяснить обществу, что происходит, и почему они таким образом видят правосудие», — сказал парламентарий.

    Быстро спохватился и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он призвал Юрия Луценко объяснить, по какому праву его ведомство преследует патриота.

    Формула Парубия: пособие для начинающих адвокатов

    Выступление Парубия, как и всегда, получилось ярким. Спикер назвал Верховную раду «высшим законодательным органом». Мужчине было бы не худо знать, что на Украине других законодательных органов не существует. Поэтому слово «высший» — в высшей степени неуместно.

    А еще Парубий адресовал замечательный совет обвинителю. Мол, если он не способен выполнять законы, то пусть идет в адвокаты. В общем, порядки на Украине нынче пошли спартанские. Некрасивых украинских прокуроров теперь будут сбрасывать в адвокатуру.

    Как бы ни было, коллеги Парубия поддержали инициативу. И вскоре «недоразумение» было улажено. В ход расследования вмешался собственной персоной Юрий Луценко. Первым делом он решил сменить «неправильных» прокуроров. Новая «команда профессионалов» оперативно «подкорректировала» квалификацию деяния активиста на более мягкую статью. И вуаля.

    Убийца чист как слеза младенца.

    Выход Авакова и Бубенчик на выход

    Глава МВД Арсен Аваков назвал продукт творчества прокуратуры и суда «правильным выходом».

    «То, что прокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно, я приветствую. Я думаю, что это правильный, понятный выход для общества», — сказал Аваков, слова которого цитирует издание «Страна».

    Что ж, действительно, замечательный выход. Остается загадкой, зачем вообще тревожили такого уважаемого патриота по столь мелочному поводу как убийство людей.

    Если верить Авакову, они и людьми-то не были.

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #майдан #бубенчик #беркут
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Глава облсовета в Кемерово Синицын досрочно подал в отставку в пользу Тулеева

      8:01 9 Апреля 2018 293
      Читать
      7:37
      Сегодня

      Володин рассказал о вкладе России и Ирана в урегулирование конфликта в Сирии
      7:10
      Сегодня

      Захарова: Москва готовит ответ на новые санкции США
      7:05
      Сегодня

      Сирия: боевики ИГ атаковали позиции армии Асада после удара по аэродрому Т-4
      5:27
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 т. гумпомощи
      4:56
      Сегодня

      Сирия: Пентагон не подтвердил причастность США к ракетному удару по авиабазе в Хомсе

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 6910

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      947

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      18566

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      801

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3988
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      3420
      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      6:58   9 Апреля 2018
      2860
      Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      Сирия: появилось видео ракетного удара по авиабазе Т-4 в Хомсе

      5:58   9 Апреля 2018
      8158
      Сирия: правительственная авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

      Сирия: правительственная авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару

      4:52   9 Апреля 2018
      1770