Амнистия для «героя»: почему украинский суд отпустил убийцу «беркутовцев»

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Герой «Майдана» и кинематографа Иван Бубенчик едва не угодил за решетку. Прокуратура заподозрила активиста в убийстве двоих беркутовцев, охранявших общественный порядок в ходе «революции достоинства».

Действительно, подозрительный тип. В фильме «Пленные», вышедшем на экраны летом 2016 года, он гордо рассказывает, как лишил жизни двоих сотрудников «Беркута» выстрелами в затылок.

Героям — амнистия

Правосудие на Украине к «героям Майдана» никакого отношения не имеет. Официально. Хотя «революция достоинства» прошла исключительно мирно, ее лидеры на всякий случай приняли закон о недопустимости преследования участников этих самых мирных выступлений.

Закон от 21 февраля 2014 года освободил от ответственности лиц, виновных в совершении более 80 видов преступлений. В их числе действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 112 УК Украины), диверсия (статья 113 УК Украины), умышленное причинение тяжкого телесного повреждение (статья 121 УК Украины) и многие другие злодеяния.

Майдан 18-20 лютого 2014 року. Як усе було.

В житті багатьох українців Революція Гідності докорінно змінила все: ставлення до життя, суспільства та держави, в якій ми живемо.#Ukraine #Євромайдан #РеволюціяГідності pic.twitter.com/wNeegYkvL8 — UKR Embassy in KAZ (@UKRinKAZ) February 20, 2018

Масштабная амнистия была продиктована не только благодарностью «активистам», обеспечившим победу «демократической оппозиции» над «кровавым режимом Януковича». Дело в том, что ключевые фигуры «революции достоинства» и сами наследили в делах уголовных. Например, Юрий Луценко публично призвал к вооруженному сопротивлению правоохранителям и военным. Юрий Витальевич деликатно обобщил их в категорию «защитники золотого унитаза».

Будущий глава МВД Арсен Аваков в бытность «комендантом Майдана» заявил, что правоохранители (Аваков использовал другое слово) — не люди.

Аваков назвав "спірною" ситуацію з Іваном Бубєнчіком.



А як же "мусора не люди", а, Арсен Борисович? Він чітко виконував твої настанови. В чому "спірність" ситуації? — Назар Приходько (@nazareye) April 4, 2018

Юридические «тонкости» против бубенчиков

В этом контексте храбрость активиста не кажется удивительной. Правовой беспредел в сочетании с революционным задором казались ему надежной защитой от любых неприятностей.

Однако четыре года спустя украинскому следствию вспомнилась «маленькая деталь». Амнистия для «героев Майдана» не освобождает от наказания за умышленное убийство. Бубенчик сознался именно в этом. И даже в условиях специфической «постмайданной законности» подозрение предъявлено ему вполне правомерно. Однако истинные патриоты с таким развитием событий смириться не могли. Мол, этого парня надо не обвинять, а наградить за «войну против головорезов Януковича».

"Головорезов"-это очень смешно!Жаль,что они таковыми не оказались( — SSvitlana (@SpinSvitlana) April 5, 2018

Гнев депутатов: что происходит с украинским правосудием?

Одним из первых высказал негодование народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев.

«Никто из тех, кто расстреливал людей на Майдане, уголовной ответственности, наказание в виде тюрьмы за это не понес. Сейчас украинская прокуратура просит для Бубенчика ареста по подозрению в убийстве беркутовцев на Майдане. Они должны объяснить обществу, что происходит, и почему они таким образом видят правосудие», — сказал парламентарий.

Задержание Бубенчика – удар по достижениям Революции Достоинства, – Егор Соболев https://t.co/unohKw0tJ1 pic.twitter.com/bW2DHBEVd2 — Банкомёт (@bankomet) April 4, 2018

Быстро спохватился и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он призвал Юрия Луценко объяснить, по какому праву его ведомство преследует патриота.

Формула Парубия: пособие для начинающих адвокатов

Выступление Парубия, как и всегда, получилось ярким. Спикер назвал Верховную раду «высшим законодательным органом». Мужчине было бы не худо знать, что на Украине других законодательных органов не существует. Поэтому слово «высший» — в высшей степени неуместно.

А еще Парубий адресовал замечательный совет обвинителю. Мол, если он не способен выполнять законы, то пусть идет в адвокаты. В общем, порядки на Украине нынче пошли спартанские. Некрасивых украинских прокуроров теперь будут сбрасывать в адвокатуру.

Можете говорить прямо: некоторые депутаты пытаются пиарится на трагедии? — Порохобор Чемпион (@Shleemaa) April 3, 2018

Как бы ни было, коллеги Парубия поддержали инициативу. И вскоре «недоразумение» было улажено. В ход расследования вмешался собственной персоной Юрий Луценко. Первым делом он решил сменить «неправильных» прокуроров. Новая «команда профессионалов» оперативно «подкорректировала» квалификацию деяния активиста на более мягкую статью. И вуаля.

#Репортажи

Дело Бубенчика: власти опасаются народных волнений — спецкор



РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Печерский районный суд Киева сегодня рассматривал избрание меры пресечения для участн... pic.twitter.com/5lLsU1UVje — Стройпартнёр (@stroypartnerua) April 5, 2018

Убийца чист как слеза младенца.

Выход Авакова и Бубенчик на выход

Глава МВД Арсен Аваков назвал продукт творчества прокуратуры и суда «правильным выходом».

Аваков назвав спірною ситуацію навколо активіста Майдану Бубенчикаhttps://t.co/2urqW22DNR pic.twitter.com/VynK41X5d7 — unian (@unian) April 4, 2018

«То, что прокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно, я приветствую. Я думаю, что это правильный, понятный выход для общества», — сказал Аваков, слова которого цитирует издание «Страна».

Что ж, действительно, замечательный выход. Остается загадкой, зачем вообще тревожили такого уважаемого патриота по столь мелочному поводу как убийство людей.

Если верить Авакову, они и людьми-то не были.

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"Мусора не люди" и Аваков - НЕЛЮДЬ !!!

pic.twitter.com/lyCdj0PHUA — СЕРГІЙ МАЗУР (@flymobimir) March 3, 2018

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