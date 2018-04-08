В Киеве усомнились в необходимости возвращения Донбасса

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Киев, 8 апреля. Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров поставил под сомнение тот факт, что Киев должен пытаться вернуть Донбасс.

По его словам, цена восстановления региона может быть слишком велика.

«Люди добрые, вы знаете, сколько средств нужно туда вложить украинскому бюджету, в восстановление Донбасса? Речь идет о десятках миллиардов и гривен, и долларов, и тому подобное на то, чтобы мы это все восстановили...» – заявил Ехануров, усомнившись в необходимости возвращения Донбасса.

Выступая в эфире канала NewsOne, он отметил, что решиться возвращать территорию Донбасса нужно только в том случае, если этого хочет народ.

Напомним, ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киеву пора оставить Донбасс в покое. По его словам, заставить жителей региона «стать украинцами с помощью танков» не получится.

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