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В Госдуме резко ответили на заявление Трампа по поводу поддержки Асада Россией и Ираном
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    В Госдуме резко ответили на заявление Трампа по поводу поддержки Асада Россией и Ираном

    17:26  8 Апреля 2018
    587

    Башар Асад

    Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке легитимно избранного главы Сирии Башара Асада. Кроме того, Трамп безосновательно возложил на президента Сирии ответственность за «химатаку», которая якобы произошла в Думе, последнем населенном пункте Восточной Гуты, который еще не находится под контролем официального Дамаска.

    Ранее Минобороны РФ категорически отверглj информацию о том, что сирийские войска могут быть причастны к химатаке.

    Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия приветствует сохранение Сирии как целостного государства и поддерживает законно избранное правительство во главе с Башаром Асадом.

    «Обвинения сирийских войск в химатаке, безусловно, не соответствуют действительности. США не представили абсолютно никаких тому доказательств, все их обвинения основаны на каких-то понятийных соображениях, доказательная база напрочь отсутствует. Главная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, — сорвать те процессы, которые сегодня происходят в Восточной Гуте, именно на это направлены все их усилия», — подчеркнул парламентарий.

    В Госдуме резко ответили на заявление Трампа по поводу поддержки Асада Россией и Ираном

    Он напомнил, что все химическое оружие, которое когда-то было на территории Сирии, уничтожено.

    «И свидетельством тому служит акт международной организации, которая подтвердила уничтожение химоружия. Огульные обвинения США ставят под сомнения результаты ее работы», — резюмировал Юрий Швыткин.

    В заключение собеседник агентства добавил, что США регулярно пытаются переложить ответственность за происходящее в Сирии с членов террористических организаций, которые устраивают провокации под покровительством Америки, на силы армии САР.

    Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что эти провокации выгодны США и их союзникам.

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    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #сша #сирия #трамп
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