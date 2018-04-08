В Госдуме резко ответили на заявление Трампа по поводу поддержки Асада Россией и Ираном

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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке легитимно избранного главы Сирии Башара Асада. Кроме того, Трамп безосновательно возложил на президента Сирии ответственность за «химатаку», которая якобы произошла в Думе, последнем населенном пункте Восточной Гуты, который еще не находится под контролем официального Дамаска.

Ранее Минобороны РФ категорически отверглj информацию о том, что сирийские войска могут быть причастны к химатаке.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Россия приветствует сохранение Сирии как целостного государства и поддерживает законно избранное правительство во главе с Башаром Асадом.

«Обвинения сирийских войск в химатаке, безусловно, не соответствуют действительности. США не представили абсолютно никаких тому доказательств, все их обвинения основаны на каких-то понятийных соображениях, доказательная база напрочь отсутствует. Главная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, — сорвать те процессы, которые сегодня происходят в Восточной Гуте, именно на это направлены все их усилия», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что все химическое оружие, которое когда-то было на территории Сирии, уничтожено.

«И свидетельством тому служит акт международной организации, которая подтвердила уничтожение химоружия. Огульные обвинения США ставят под сомнения результаты ее работы», — резюмировал Юрий Швыткин.

В заключение собеседник агентства добавил, что США регулярно пытаются переложить ответственность за происходящее в Сирии с членов террористических организаций, которые устраивают провокации под покровительством Америки, на силы армии САР.

Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что эти провокации выгодны США и их союзникам.

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