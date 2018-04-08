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Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака
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    Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака

    17:37  8 Апреля 2018
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    Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака

    Как сообщает Telegram-канал @directorate4, международная коалиция, возглавляемая США, перебрасывает технику и дополнительное оборудование с севера Ирака в Сирию. В составе конвоя, проезжавшего через территорию провинции Хасака, замечены кареты скорой помощи, пикапы, а также тягачи с бетонными укреплениями для оборудования позиций.

    Стоит отметить, что это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о скором выходе американских войск из Сирии, которые впоследствии были дезавуированы заявлениями представителей Госдепа, Пентагона и ЦРУ.

    Например, можно вспомнить заявление представителя Комитета начальников штабов ВС США генерала Кеннета Маккензи от 5 апреля:

    «По сути, ничего не изменилось. Президент Трамп не обозначил никаких временных рамок для вывода американских военных из Сирии. И это очень эффективно».

    При этом генерал Пентагона подчеркнул, что американские военные будут оставаться на территории Сирийской Арабской Республики до тех пор, пока не будет побеждена террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

    Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака

    Однако север Сирии, куда была направлена колонна международной коалиции, был освобожден еще в прошлом году. Там в скором времени ожидается продолжение операции турецких войск и союзных им формирований «Оливковая ветвь», направленной против курдских вооруженных формирований, которые США считает своими «партнерскими силами», а Турция — террористическими организациями.

    Одновременно с этим, ситуация в Ираке с «Исламским государством» оставляет желать лучшего. В сводках регулярно появляются сообщения, свидетельствующие об активизации «спящих ячеек» и мобильных групп ИГ, которые систематически совершают нападения на иракские войска и проиранские шиитские формирования в окрестностях Мосула, граничащем с Сирией городе Аль-Каим, вдоль трассы Багдад-Киркук и других районах.

    Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что Соединенные Штаты, несмотря на все заявления о возможном выводе своих войск из Сирии, не собираются этого делать:

    «Более того, на фоне заявлений Госдепа, в которых сирийская правительственная армия вновь бездоказательно обвиняется в якобы применении химического оружия, сообщение о перемещении американской колонны заставляет предполагать, что в Сирии со стороны американских военных готовится возможная военная акция или провокация».

    По мнению эксперта, это в очередной раз подтверждает тот факт, что Соединенные Штаты преследуют свои цели в Сирии:

    «Это устранение неугодного им руководства Башара Асада и расчленение сирийского государства. И этих целей Соединенные Штаты Америки будут достигать любыми средствами. Как я уже сказал, возможно, это будет какая-то военная акция, которая сейчас готовится. Все эти сообщения косвенно подтверждают такую возможность. Такой сценарий вполне вероятен, и это вызывает серьезные опасения».

    Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака

    Собеседник ФАН отметил, что в возможной военной провокации со стороны Соединенных Штатов, конечно,  не будет прямого участия какого-то большого контингента американских войск:

    «Нет, американцы будут действовать руками своих так называемых союзников: либо курдских вооруженных формирований, либо тех вооруженных формирований, которые создавались Соединенными Штатами, например, «Новой сирийской армией». Руками этих сил и будут действовать американцы. Сами американские военнослужащие, если и будут принимать участие, то только в роли советников».

    Сирия под угрозой военной провокации США: зачем международная коалиция перебрасывает технику и оборудование из Ирака

    Эксперт не стал исключать, что данные военные приготовления также могут говорить и о том, что Соединенные Штаты и их коалиция будут поддерживать курдские вооруженные формирования в противостоянии турецким военным в Манбидже:

    «Такой сценарий — это реализация тех целей, которые ставят перед собой США в Сирии. Проводимая Соединенными Штатами пропагандистская кампания о якобы применении САА химоружия — это подготовка для расширения зон, в которых находятся курдские и другие вооруженные формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Федор Успенский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #ирак #саа #химоружие #международная коалиция #курдские вооруженные формирования
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