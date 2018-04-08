Актер Колганов рассказал о последних днях Анжелики Волчковой

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Москва, 8 апреля. Российский актер театра и кино Вадим Колганов назвал огромной утратой кончину Анжелики Волчковой и выразил глубокие соболезнования ее родным и близким актрисы. По его словам, коллеги постоянно поддерживали ее, но медицина оказалась бессильной.

Как сообщалось ранее, Волчкова ушла из жизни в Пасхальную ночь после тяжелой болезни. Прощание с актрисой пройдет 11 апреля в «Школы современной пьесы». Похороны пройдут в Пензе, где она родилась.

Колганов рассказал, что актриса была его однокурсницей. При этом они не просто учились вместе, но вместе работали более 20 лет.

«Она ушла очень рано, очень… На самом деле, мы все знали, что она боролась с этой болезнью, очень стойко все переносила, но, очевидно, возможности человека не безграничны. Это огромная утрата для театра», — сказал он в комментарии РЕН ТВ.

По его словам, в штате «Школы современной пьесы» всего 29 человек: «и мы буквально семья». Колганов подчеркнул, что именно на Волчковой держался репертуар театра.

Вспомнил он и о последних днях актрисы. «Актеры всегда приезжали к ней, поддерживали ее, но это не в нашей власти. Это, наверно, продлевало ей жизнь, но медицина оказалась бессильной, а наши возможности тем более очень маленькие, но мы поддерживали ее, как могли», — добавил Колганов.

Напомним, Анжелика Волчкова была ведущей актрисой театра «Школа современного искусства», известность ей также принесли роли в фильмах «Громовы», «Возвращение Мухтара», «Чайка».

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