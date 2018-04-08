Главный тренер «Тосно» после матча с «Уралом»: Сдаваться не собираемся

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Санкт-Петербург, 8 апреля. Главный тренер команды из Ленинградской области «Тосно» Дмитрий Парфенов заявил, что клуб не собирается сдаваться в борьбе за сохранения места в РФПЛ.

«Сдаваться не собираемся, каждое очко на вес золота», — подчеркнул Дмитрий Парфенов.

Матч между футбольными клубами «Тосно» и «Урал» прошел на домашней арене ленинградской команды. На данный момент «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ и находится в зоне вылета.

По словам главного тренера, футболисты сделали «то, о чем договаривались», после соперник начал добивать. 2:1. А потом из-за нелепой ошибки в конце матча упустили победу.

В матче отличились игрок «Тосно» Павел Погребняк, оформивший дубль, и футболисты «Урала» Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир.

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