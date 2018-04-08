Вот-вот расскажут о «Новичке» в Сирии: Соловьев отреагировал на вбросы о химатаке в Думе
Москва, 8 апреля. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал информацию о якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте и последовавшими за ней обвинениями в причастности к инциденту правительственных войск САР.
Соловьев предположил, что Запад вот-вот расскажет о применении в Сирии яда «Новичок».
«Жду когда Россию обвинят в применении в Сирии «Новичка». Тема разогрета. Доказательств не надо. Это теперь лишнее. Наступило время «постправды», — написал Соловьев в Twitter.
Жду когда Россию обвинят в применении в Сирии «Новичка». Тема разогрета. Доказательств не надо. Это теперь лишнее. Наступило время «постправды». https://t.co/XhLfO31AhO— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 8, 2018
Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в сирийской Думе была сброшена бомба с химоружием. В Минобороны РФ опровергли это сообщение. В министерстве иностранных дел в то же время отметили, что информационный вброс призван оправдать удары, наносимые по Сирии, извне.
Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, обвинения в адрес Сирии выгодны Западу, желающему разрушить единство ближневосточного государства.