Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой военных на базе «Хмеймим»

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Москва, 8 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских военных на базе «Хмеймим» с праздником Пасхи. Он также назвал исторической их миссию по спасению страны от терроризма.

«То, что Россия приняла такое мужественное решение встать на борьбу с международным терроризмом, остановить террор на дальних подступах к российским границам, является решением очень мужественным. Без такого решения погибла бы Сирия», — заявил патриарх в ходе телемоста «Москва — Хмеймим».

Кроме того, враг мог бы приблизиться к границам нашей страны и стал бы угрожать непосредственно нашему народу, добавил он.

По словам патриарха, российские военные в Сирии совершают «историческую миссию», помогая спасти людей от террора и международного терроризма.

Кирилл также отметил, что войны никогда не бывают простыми и легкими — здесь необходимы мужество, знание, выучка и чувство долга. Все это «блестяще демонстрируют» российские военные.

В комфортной жизни у многих людей снижается способность сопротивляться экстремальным обстоятельствам, добавил патриарх. У них слабеет сила духа и воля. Однако российские офицеры являются замечательным примером молодежи, у которой не иссякла сила духа.

Все военные также получили пасхальные подарки с иконами и куличами.

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