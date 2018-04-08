«Мелкие уколы»: эксперт рассказал какую тактику использует Украина по отношению к России

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Москва, 8 апреля. Политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что Украина ведет провокативную политику в рамках сложившейся истории с российским рыболовецким судном «Норд». Такая политика продолжается уже на протяжении двух недель.

Эксперт дал комментарий касательно того, что Украина гарантировала переход экипажа «Норда» через пропускной пункт «Чонгар» на госгранице между Украиной и Крымом.

Ситуация с незаконным арестом российского судна украинскими пограничниками в Азовском море закончится возвращением членов экипажа «Норда» под контролем украинской стороны. По мнению Безпалько, Украина преследовала несколько целей, одной из ключевых является «нанесение любого, даже самого небольшого ущерба России».

Нанести эффективный ущерб в экономическом или военном аспектах Украина не может, поэтому прибегает к подобным провокациям, сообщает «Экономика сегодня».

Так, Украина «совершенно пиратским образом» арестовала судно, задержала членов экипажа. После чего украинская сторона освободила команду, но не дала им покинуть страну и завела против них дела по факту неправильного пересечения границы.

«Это полный абсурд с правовой точки зрения, который и является тактикой Украины», — резюмирует политолог.

Так, Украина пытается создать для России «мелкие, но постоянные сложности». И если взять историю с российском судном «Норд», то украинская сторона старается работать, так сказать, «до последнего».

«Эти мелкие уколы, во-первых, чрезвычайно раздражают, а, во-вторых, в качестве задачи имеют провоцирование России на какие-то ответные действия радикального характера, на что мы, кстати говоря, имеем полное право», — подчеркнул Безпалько.

Также эксперт прокомментировал ситуацию вокруг проекта «Северный поток-2». Так, украинский парламент «принял открытое обращение» к Евросоюзу и другим правительствам стран с просьбой помешать реализации проекта по созданию газопровода.

Украина развивает сложившуюся ситуацию с российским кораблем, чтобы создать для РФ «как можно большее количество проблем на всех направлениях», отметило издание.

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