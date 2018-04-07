Сербия готова к войне за возвращение северного Косово. Колонка Владимира Тулина

Резко обострилась обстановка в Косово. Причиной этого стал арест косовским спецподразделением ROSU члена правительства Сербии — главы канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича в Косовска-Митровица. После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что дальнейший поиск компромисса с властями Косово не имеет смысла.

«Они врут всегда, никогда они не были готовы к компромиссу, а все это время только ждали, когда мы окажемся в достаточно тяжелом положении и признаем независимость Косово».

Министр обороны Сербии Александр Вулин пошел еще дальше и заявил, что «надо готовится к самому худшему сценарию».

Арест Марко Джурича произвел косовский спецназ, который тренировали американские инструкторы. Ворвавшись в зал, где выступал сербский министр, те бросили 4 шоковые гранаты и пустили слезоточивый газ. Помощнику Джурича сломали два ребра и повредили позвоночник, тяжелые травмы получила корреспондентка белградского телевидения, которая пыталась это заснять, легкие травмы получили 22 местных жителя.

Со времени окончания бомбардировок авиацией НАТО территории Сербии и Черногории в 1999 году в Косово находится специальная миссия Европейского Союза (EULEX), призванная следить здесь за законностью. Косовский спецназ не имеет права входить в Косовска-Митровица, здесь действует полиция, созданная косовскими сербами. Тем не менее, EULEX не только не заметило это нарушение, но наоборот, предоставило свой автотранспорт, чтобы албанские спецназовцы могли незаметно и неожиданно въехать в город.

Ими командовал капитан Бесим Хоти, бывший боевик армии освобождения Косово. Именно ему было поручено расследование недавнего убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича. За три дня до похищения Марко Джурича капитан Хоти сообщил, что никаких улик не найдено, а EULEX отказалось принять участие в этом расследовании. Таким образом, в северном Косово постоянно нарушаются основные права проживающих там сербов при содействии ЕС.

Это подтверждает и посол России в Сербии Александр Чепурин, который после инцидента заявил: «Приштина действовала в согласии со своими покровителями, и Брюссель показал свою несостоятельность как гарант и посредник».

Между тем сербы составляют подавляющее большинство населения (более 95%) в районах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, а также в Косовска-Митровица. Эти районы граничат с основной территорией Сербии и не подчиняются албанским властям Косово. Местное население участвует в выборах президента и парламента Сербии, имеет собственные органы власти, в качестве средства платежа используется сербский динар.

После сообщения о захвате члена сербского правительства началась переброска подразделений армии и авиации Сербии на юг страны к Косово. Это отражено в многочисленных репортажах сербских СМИ. Это произвело впечатление на албанские власти в Косово, и в тот же день Марко Джурич был возвращен в Сербию через КПП Мердаре.

Однако это не решает главную проблему, которая возникла после бомбардировок 1999 года. Тогда Союзная Республика Югославия — нынешние Сербия и Черногория — согласилась вывести свои подразделения армии и полиции из Косово взамен на принятие резолюции Совета безопасности ООН № 1244, где была подтверждена ее территориальная целостность.

Эту резолюцию никто не отменял, и с позиции международного права Сербия как правоприемник СРЮ имеет право ввести свои войска обратно в Косово в любое время — это ее территория. Другое дело, что США грубо нарушили резолюцию ООН и, соответственно, международное право, когда признали в 2008 году самопровозглашение независимости Косово даже без референдума. Это же сделал еще ряд государств, желающих продемонстрировать свою преданность американской внешней политике.

Сербы не смирились с потерей Косово, о чем Федеральное агенство новостей писало еще в 2015 году.





К тому же, с 1999 года обстановка сильно изменилась. О былом единстве в НАТО американцы могут теперь только мечтать. Об этом свидетельствует тот факт, что такие страны НАТО, как Испания, Греция, Словакия и Румыния, так и не признали независимости Косово, несмотря на сильное американское давление.

Маловероятно, чтобы эти страны сейчас поддержали бы новую военную операцию против Сербии, а в НАТО такие решения принимаются только единогласно. Так, Греция одним своим голосом заблокировала прием в НАТО Македонии до решения вопроса с названием этой страны.

В ЕС все более открыто неофициально заявляют, что создание независимого Косово было ошибкой, и оно еще хуже, чем нынешняя Украина.

Западноевропейские страны постоянно вынуждены оказывать Косово финансовую помощь, а так как там в качестве денежной единицы используется евро, то это напрямую влияет на рост инфляции в еврозоне. Кроме того, Косово поставляет в ЕС не нелегальных гастарбайтеров, как Украина, а торговцев наркотиками, преступников всех мастей и проституток.

Если же США решат атаковать Сербию, то они уже не могут рассчитывать на победу без боевых потерь личного состава, как это было в 1999 году.



Руководство Сербии всегда уделяло много внимания повышению боеготовности своей армии, и сейчас она для защиты от авианалетов может применить не старые советские системы ПВО, а вполне современный комплекс С-300 российского производства.

Недавно страна получила в подарок от России 6 самолетов МиГ-29, которые были продемонстрированы на военном параде в честь освобождения Белграда 20 октября 2017 года. Выполняется договор на поставку 4 вертолетов Ми-35, 4 вертолетов Ми-17, 30 танков Т-72 и 30 бронетранспортеров БРДМ-2М.

Министр обороны Сербии Александр Вулин недавно заявил, что надеется на дополнительные поставки боевых самолетов и вертолетов из России и Белоруссии. Уже объявлено, что балканская страна в подарок от нашей страны получит еще два самолета Ан-26, которые можно использовать для высадки воздушного десанта. Имеющийся у Сербии Ан-26 недавно был модернизирован в Ростове-на-Дону.

Если в 1999 году Германия посылала свои 16 самолетов бомбить вместе с американцами Югославию, то сейчас она наоборот участвует в вооружении сербских ВВС, несмотря на возражения США. Объявлено о заключении контракта на поставку в Сербию 9 новых боевых вертолетов Н145М. Это стало возможно благодаря тому, что в этом году военный бюджет Сербии увеличен по сравнению с 2017 годом сразу на 23,57%.

Уже сейчас армия Сербии по своей боевой мощи превосходит многократно вооруженные силы Косово и Албании вместе взятых. То, что Албания — член НАТО, сербов не пугает, так как по уставу этой организации военную помощь от блока получает входящая в блок страна, подвергшаяся агрессии, а пересекать албанскую границу армия Сербии не планирует.

Разумеется, Сербия не в состоянии нанести военное поражение США, но в Белграде надеются, что США не рискнут ввязываться сейчас в новую войну, и в Сербии сейчас популярен лозунг: «КНДР — пример для нас».

Кроме того, в последнее время произошло несколько событий, на которые стоит обратить внимание. После инцидента с Марко Джукановичем президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а министр обороны Александр Вулин посетил Москву, несмотря на то, что он был здесь совсем недавно, на праздновании 100-летия Красной армии. После этого они и сделали вышеназванные заявления.

В официальных СМИ РФ сообщается, что Владимир Путин решительно осудил происшедшее в Косовска-Митровица и потребовал выполнения резолюции Совета безопасности ООН № 1244. Сербские СМИ сообщают, что президент России гарантировал своему коллеге, что «Россия помешает осуществлению какого-либо насилия над сербами в Косово, и Москва своим дипломатическим и политическим авторитетом, а если понадобится, то и силой защитит их».

Одновременно греческая газета Ellinotourkika потрясла весь Балканский полуостров сообщением о том, что на сербско-российских переговорах решался вопрос о размещении в районе южносербского города Прешево возле Косово российских ракетных комплексов «Искандер» (по классификации НАТО — SS-26 Stone). Несмотря на множество запросов, сербские власти отказались комментировать это сообщение.

Зато его всесторонне прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей сербский военный аналитик Небойша Лазаревич: «Я думаю, что сообщение греков соответствует истине. Во всяком случае, оно выгодно обоим государствам. Мы, сербы, давно поняли, что пока мы не признаем независимость Косово и не вступим в НАТО, нас в ЕС не пустят. Но в последнее время руководство Сербии начало понимать, что даже выполнив эти условия, мы останемся без еврочленства. Во-первых, неизвестно, сколько еще просуществует ЕС, а во-вторых, учитывая, что проблемы в этом союзе нарастают, как снежный ком, принятие туда бедной Сербии только усугубит его положение. Поэтому процесс интеграции будут всячески затягивать. Напомню, что Турция — член НАТО с 1955 года, а в ЕС вступить так и не может.

В связи с этим наше правительство решило сменить внешнеполитический курс и начало постепенно восстанавливать территориальную целостность страны, плюнув на евромиражи.

Если в Прешево появятся российские «Искандеры» с сербскими расчетами, то они будут способны нанести мощный поражающий залп по американской военной базе Кэмп-Бондстил, которая является крупнейшей на Балканах. Учитывая, что там находятся 6 тысяч американских солдат на площади меньше 4 кв. км, а перехватывать эти ракеты они пока не могут, то потери США будут огромными, и американцы их своему руководству не простят, даже если оно затем сотрет Сербию с лица Земли.

Теоретически, американцы конечно могут вначале эвакуировать базу, а затем нанести удар по нам, но строительство ее обошлось США в миллиарды — они срезали вершины горы, на которой база находится, да и эвакуация обойдется недешево, так что маловероятно, что они пойдут на это ради албанцев. Тем более, что власти в Приштине и сейчас все равно эти северные районы не контролируют. Конечно, это будет удар по международному престижу США, но вы, русские, своими действиями в Крыму и Сирии их к этому уже приучили.

Таким образом, с помощью «Искандеров» мы имеем возможность избежать военного столкновения с США, да и албанцы вряд ли рискнуть всерьез одни воевать с обновленной сербской армией, сколько бы оружия американцы им не поставляли. Мы вернем в Сербию 60 тысяч сербов, но потеряем возможность вступить в ЕС и получим санкции. Последние, может быть, даже нам помогут. Во всяком случае, ряд сербских экономистов цифрами доказывает, что во время предыдущих санкций экономика Сербии развивалась даже лучше, чем сейчас, когда мы слушаем указания из Брюсселя.

Что касается выгоды России, то даже американские военные эксперты считают, что дальность полета «Искандеров» не 500 км, как объявлено официально, а 1,5-3 тысячи км. Их характеристики специально занижают, чтобы они не попали под действие договора о ракетах средней и малой дальности. Кроме того они могут нести и ядерные боеголовки. После их размещения в Сербии американские системы ПВО, которые создаются сейчас в Польше и Румынии, полностью потеряют свое значение.

Что касается доставки ракетных комплексов в Сербию, то хотя она и окружена теперь со всех сторон странами НАТО, есть 30-километровый участок адриатического побережья, принадлежащий Боснии и Герцеговине, — так называемый неумский коридор, который контролируют местные сербы, а эта территория граничит с Сербией».

Трудно сказать, как будут развиваться события, но одно бесспорно: Балканы заслуженно уже второе столетие носят звание «пороховой погреб Европы». Очевидно, что Сербия укрепляет отношения с Россией на фоне кризиса внутри Евросоюза. Сейчас здесь кроме балансирования на грани войны в Косово назревает вооруженный конфликт между Грецией и Турцией после того, как греки отказались выдать сбежавших к ним восьмерых участников неудачного военного переворота, а турки захватили двух греческих пограничников. Демонстративные нарушения морских и воздушных границ происходят практически ежедневно. Накаляется и обстановка в ходе противостояния между Сербской республикой и Хорватско-мусульманской федерацией в Боснии и Герцеговине. И при этом все уверяют всех в собственном миролюбии.