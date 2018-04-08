В Сети появилось видео чудесного спасения белки после удара током

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Москва, 8 апреля. Жители колумбийского города Картахена спасли белку, которая получила сильный удар током на высоковольтной линии.

Видео со спасением животного появилось в Сети. На кадрах можно заметить, как грызун без чувств лежит на сиденье мопеда, а молодой человек аккуратными движениями делает ему непрямой массаж сердца. Постепенно белка начинает приходить в себя.

Очнувшись, зверек резко спрыгнул с мопеда и убежал в лес.

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