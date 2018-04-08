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Москва, 8 апреля. Заявление британского токсиколога Алистера Хэя, объяснившего «чудесное» спасение Скрипалей вовремя подоспевшей скорой помощью и неким универсальным противоядием, взорвало соцсети. «Когда же Англия закончит это вранье», — возмущаются пользователи.

«А котика почему не спасли?»: россияне высмеяли британского токсиколога, заявившего о чудесном спасении Скрипалей

Однако нашлись и те, кто напомнило о том, что британские ученые благодаря своим «научным открытиям» уже давно стали именем нарицательным. «Раньше были «британские ученые», а теперь «британские врачи» появились…», — шутят в соцсетях.

https://t.co/94bPchc4kQ Блин раньше были "британские учёные" а теперь "британские врачи" появились......... — Lew Yuzhaninov (@ded130t) April 8, 2018

«Ну что вы все стебетесь, всему миру известно, что британские ученые — это сила…))))) Все бы вам…», — миролюбиво написал Алексей Гордин

«Про чудеса заговорили, самое время, а то ведь здравым смыслом объяснить невозможно», — пишет popularmax. «Когда же Англия закончит это вранье?! Вы поймите,дураков в мире нет, разве только в Англии…», — недоумевает Виктор Артемкин. По мнению Андрея Заречного, «бред токсиколога» был рассчитан на детей младшего школьного возраста.

«Даже отравить не могут», — написал другой микроблогер. Другой участник обсуждения с сарказмом заметил, что британские ученые уже снискали себе известность, рассказывая о «бредовых научных открытиях».

Не могли не вспомнить пользователи и о домашних питомцах Скрипаля. «А котика почему не спасли ? Тоже ведь могли погрузить в искусственную кому…Глядишь,и заговорил…», — удивился один из комментаторов.

https://t.co/07OcIopBJx а котика почему не спасли ? Тоже ведь могли погрузить в искусственную кому....Глядишь,и заговорил… — Кутак Моржовый (@belik_66) April 8, 2018

«Зато ветеринары никудышные. Жалко персидского кота Нэша ван Дрейка», — заметил Владимир Запецкий.

https://t.co/LWgSI3RoII Зато ветеринары никудышные. Жалко персидского кота Нэша ван Дрейка. — Владимир Запецкий (@FordeLocis) April 8, 2018

Были и те, кто предположил, что в Англии, видимо, принято всем, потерявшим сознание на улице, колоть «универсальное противоядие». Однако кое-кто усомнился в том, что противоядие действительно было. «Не лепите горбатого. В Англии у скорой кроме ибупрофена и бинтов с зелёнкой, ничего больше нет», — смеется Andris Valants.

Владимир Запецкий предполжил, что противоядием был рассол. «Уж не «рассол» имя этому чудо-антидоту?», — задался вопросом он. «Антидот в студию!», — потребовала Olga Michaels.

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