Сирия: «Джейш аль-Ислам» обещает передать правительству Асада всех пленных в Думе

Дамаск, 8 апреля. Боевики экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам» обязались передать правительству Сирийской Арабской Республики всех пленных в городе Дума в Восточной Гуте в ближайшие часы. Об этом рассказал в воскресенье источник в службе безопасности.

По информации собеседника, была достигнута договоренность об освобождении всех пленных двумя группами.

«Первая группа выйдет в ближайшие часы», — передает слова собеседника РИА Новости.

По данным источника, согласно достигнутым договоренностям в сирийскую Думу уже въехала автобусная колонна для вывоза экстремистов в город Джераблус, который расположен на севере провинции Алеппо.

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