СК РФ выясняет обстоятельства гибели пяти человек в ДТП с микроавтобусом и электричкой в Крыму

В закладки

Симферополь, 8 апреля. Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия на железнодорожном переезде в Крыму, где погибли пять человек.

В результате столкновения на нерегулируемом железнодорожном переезде микроавтобуса и электрички погибли пять человек. По факту случившегося сотрудники следственного комитета начали проверку.

«Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде в Крыму, где сегодня в результате столкновения микроавтобуса и электропоезда погибли 5 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в telegram-канале комитета.

Отметим, что количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уточняется.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.