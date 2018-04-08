Наблюдательные поклонники заподозрили, что Боярская ждет ребенка

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Москва, 8 апреля. Поклонники заподозрили, что актриса Елизавета Боярская ждет ребенка.

На такие мысли пользователей соцсетей подтолкнули фотографии, которые заслуженная артистка РФ разместила в Instagram. Наблюдательные поклонники буквально завалили Боярскую вопросами про беременность, отмечает Ura.ru. Все дело в том, что, отдыхая в Барселоне, Боярская в основном фотографировалась в свободных платьях.

Тот факт, что ни в одной из подписей, которыми Боярская сопроводила свои фотографии, не говорится о беременности, не смутил поклонников.

«Извините за вопрос, вы беременны?» — поинтересовался один из пользователей соцсетей.

«Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш», — высказался менее деликатно другой.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин присвоил Елизавете Боярской звание Заслуженный артист РФ.

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