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Политика
Для России эти деньги потеряны: Клинцевич прокомментировал призыв Чайки к Великобритании
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    Для России эти деньги потеряны: Клинцевич прокомментировал призыв Чайки к Великобритании

    16:08  8 Апреля 2018
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    Франц Клинцевич

    Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал властей Великобритании выдать 61 преступника, которые в России являются фигурантами уголовных дел. Именно столько запросов отечественная сторона направила Соединенному Королевству с 2002 года.

    Правонарушители проходят по экономическим статьям, ущебр от их действий составляет 500 миллиардов рублей.

    «То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — сказал глава прокуратуры.

    Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что президент России Владимир Путин уже проводит последовательную политику по деофшоризации и по возвращению капитала обратно в страну.

    «Если бы эти не совсем честные люди прислушались бы к президенту и вернули бы эти деньги в страну, то очень многое могло бы измениться: и капитал бы вернулся, а предприниматели не подверглись бы уголовному преследованию, а остались бы уважаемыми людьми в России и заработали бы еще больше денег», — сказал парламентарий.

    Владимир Путин

    При этом он усомнился в том, что предприниматели смогут свободно пользоваться этими средствами, поскольку, предположил он, власти Великобритании и их американские партнеры не позволят им этого сделать.

    «Я считаю, что для России эти деньги потеряны. И виноваты в этом те, кто владеют этими деньгами, люди, которые выводили их в офшоры, исходя из своих амбиций, жадности и близорукости», — заключил Франц Клинцевич.

    Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в свою очередь также заметил, что англичане не выполнят требование Генпрокуратуры и не выдадут этих преступников.

    «Существуют экспертные оценки, согласно которым, в Великобритании находится до 100 тысяч коррупционеров из России. Но вы не увидите ни одной выдачи преступников. Позиция Англии такова — необходимо развивать коррупцию в России. Такова ее установка, они считают, что чем более коррумпирована Россия, тем легче с ней конкурировать и воздействовать на нее. Поэтому англичане сознательно поддерживают коррупцию в России», — считает народный избранник.

    Евгений Федоров

    Он напомнил, что весь крупный российский бизнес находится в офшорах, а сделки заключаются в иностранной юрисдикции.

    В заключение он добавил, что для того, чтобы переломить ситуацию, необходимо внести изменения в статьи 13 и 15 Конституции.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #клинцевич #федоров #политика #чайка
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