Сирия: две группы боевиков «Джейш аль-Ислам» покинут Думу в ближайшие часы

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Дамаск, 8 апреля. Две группы боевиков «Джейш аль-Ислам» по договоренности с сирийским правительством покинут Думу в Восточной Гуте в ближайшие часы. Об этом заявил источник в службе безопасности.

«Будет вывод всех боевиков из Думы на север Сирии в течение ближайших часов, двумя партиями», — уточнил собеседник РИА Новости.

Ранее источники агентства в сирийской армии заявляли, что террористы запрещенной в РФ группировки «Джейш аль-Ислам» сейчас находятся в состоянии сокрушения. Именно поэтому боевики начинают заниматься фабрикацией химатак, пытаясь помешать продвижению САА.





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